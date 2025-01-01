ما موقف ريال مدريد؟

كشف تقرير صحفي عن أكثر الفرق استفادة وتضررًا من تقنية الفيديو المساعد (VAR) في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبعد انتهاء 18 جولة من المسابقة، يحتل أتلتيكو مدريد صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد (الوصيف)، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ38 نقطة، علمًا بأنه خاض مباراة أكثر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نصف الموسم الأول من الليجا شهد 83 تدخلًا من تقنية الفيديو، مقسمة إلى 38 تدخلًا في ركلات الجزاء، و30 تدخلًا في الأهداف، و15 تدخلًا في البطاقات الحمراء.

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وأوضحت أن "ديبورتيفو ألافيس (المركز 16) هو أكثر الفرق التي شهدت مبارياته تدخل الفار (14 مرة)، وهو أكثر الفرق تضررًا أيضًا (9 تدخلات)".

في المقابل، كان برشلونة هو الأكثر استفادة من تقنية الفيديو بواقع 8 تدخلات لصالحه، من بينها إلغاء 5 أهداف لمنافسيه.

وختمت "آس": "الفريق التالي في قائمة الأكثر استفادة هو فياريال (7)، ويليه أتلتيك بيلباو (6)، علمًا بأن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حصلا على 3 تدخلات فقط لصالح كل منهما".