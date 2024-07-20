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يبدو أن إتمام انتقال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري بات مسألة وقت، في ظل الأنباء التي تؤكد تحرك النادي الكتالوني بشكل عاجل لإنجاز الصفقة.

وتتجلى حالة الانسجام الكبير بين ويليامز ونجوم برشلونة في الفترات الأخيرة، خاصة بعد تألقه الكبير مع المنتخب الإسباني، في التتويج بكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

ونشر نيكو عددًا من الصور الشخصية أثناء قضائه الإجازة الصيفية، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وحظيت باهتمام كبير من جماهير ولاعبي برشلونة.

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وعلق ثلاثي برشلونة لامين يامال وبابلو جافي وأليخاندرو بالدي على صورة نجم بيلباو، فالأول وضع رمزًا تعبيريًا لـ"شيطان ضاحك"، والثاني اكتفى بـ"وجه ممتعض"، بينما علق الثالث بعينين في حالة ترقب.

وعبر حسابه الشخصي، نشر يامال صورة على البحر من إجازته، فعلق عليه نيكو ويليامز، الذي شكل معه ثنائيًا خطيرًا في اليورو، بسؤال من كلمتين: "يمكنك السباحة؟".

ويتضمن عقد ويليامز مع بيلباو شرطًا جزائيًا، يسمح برحيله هذا الصيف مقابل 58 مليون يورو، وهو المبلغ الذي صرح جوان لابورتا رئيس برشلونة بأن النادي قادر على تحمله في الوقت الحالي.