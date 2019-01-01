وكيل لوتارو يعلق على شائعات برشلونة

تقارير عن عرض قيمته 110 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح وكيل لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، أن لا صحة لوجود عرض من قبل برشلونة للتعاقد مع موكله بعد تالقه في كوبا أمريكا.

وخرجت تقارير أرجنتينية تتحدث عن عرض من النادي الكتالوني بقيمة 110 مليون يورو لضم مهاجم التانجو بالصيف الحالي.

وقال ياجو بينتو، وكيل لوتارو، مع "باسيوني إنتر": "لحسن الحظ لوتارو يقدم كوبا أمريكا مميزة، سمعت شائعات برشلونة، ولكن الحقيقة لم يتحدث أحد معنا".

وأضاف: "لو تقدم برشلونة بعرض؟ لا أعرف، يجب الحديث مع إنتر في هذا الأمر، الآن لم يتحدث معي أحد عن تجديد العقد".

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وتألق لوتارو في قيادة هجوم الأرجنتين في كوبا أمريكا حتى الآن، مسجلاً هدفين من الخمسة التي أحرزها الفريق بالبطولة.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل أمام البرازيل في نصف نهائي المسابقة القارية.