تقارير - برشلونة يعرض 110 مليوناً للحصول على لوتارو

موسم هائل للتورو مع إنتر والأرجنتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية أرجنتينية أن برشلونة معجب بلوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، وأنه تقدم بعرض بقيمة 110 مليون يورو لضم اللاعب.

لوتارو جذب الأنظار الموسم الفائت مع إنتر بعد احتلاله مركز المهاجم الأساسي بدلاً من مواطنه ماورو إيكاردي بالنصف الثاني للموسم.

نيمار يساند سواريز بعد هزيمة الأوروجواي

وذكر راديو "دي لا ريد" الأرجنتيني أن برشلونة يتابع تطور لوتارو وأُعجب بالمستوى الذي قدمه اللاعب في كوبا أمريكا رفقة ليونيل ميسي ورفاقه.

وسجل لوتارو هدفين حتى الآن في البطولة مع الأرجنتين, أبدى ميسي إعجابه الشخصي بمستواه وأشاد بقدراته الفنية ومجهوده الكبير بالملعب.

بيل يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر

وتحدث التقرير أن السعر الضخم الذي يعرضه برشلونة سببه أن لوتارو يملك في عقده مع إنتر شرطاً جزائياً بنفس القيمة.

وكان إنتر قد ضم لوتارو الصيف الماضي من راسينج في صفقة قُدرت في حدود 24 مليون يورو.