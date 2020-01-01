برايثوايت واثق في التسجيل ويحصل على إشادة زملائه

مارتن برايثوايت لاعب برشلونة الجديد يؤكد على رغبته في التسجيل بقميص الفريق الكتالوني ويحصل على إشادة زملائه في الفريق.

أعرب اللاعب مارتن برايثوايت عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه برشلونة اليوم أمام نظيره إيبار في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها برايثوايت وأكد خلالها أنه واثق في قدرته على التسجيل بقميص النادي الكتالوني قريبًا، كما حصل على إشادة كبيرة من زميله الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وقال برايثوايت: "أنا سعيد للغاية من أجل الفريق، لقد كان ذلك حلمًا وأصبح حقيقة وممتن لكل الجماهير على الدعم، لقد حاولت تقديم أفضل ما لدي".

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وأضاف عن عدم تسجيله: "التسجيل مع برشلونة ليس سهلًا لكن على الأقل كنت مشاركًأ في المباراة، وفي المستقبل واثق من تسجيلي للأهداف".

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وأضاف زميله راكيتيتش: "نعلم أنه مهاجم قوي للغاية ويتواجد في العمق بكثرة، وهو لاعب سيضيف للفريق الكثير ونريد له أن يستمتع بكرة القدم معنا".

وأردف عن ميسي: "خلال الأسابيع الماضية كان قريبًا للغاية من تسجيل الأهداف، واليوم سجل أربع مرات وكونه بخير ذلك أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن حال الفريق والمشاكل الأخيرة واعتراضات الجماهير: "أعتقد أن الجميع حر في التعبير عن رأيه، لقد لاحظنا الكثير من الدعم من قبل الجماهير وهذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فاز اليوم بخمسة أهداف نظيفة على نظيره إيبار ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة متفوقًا على ريال مدريد الذي يواجه ليفانتي مساء اليوم.