حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره إيبار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني .

فوز اليوم بتلك النتيجة الكبيرة منح برشلونة الأفضلية في ترتيب الفرق الأكثر تهديفًا في تاريخ الدوري الإسباني منذ بدايته.

تصدر برشلونة ترتيب تلك القائمة في الوقت الحالي بعد وصوله للهدف رقم 6151 في تاريخه بالدوري الإسباني متجاوزًا ريال مدريد الذي يملك 6150 هدفًا.

6151 - After the five goals scored today, no @LaLigaEN team have scored more goals than @FCBarcelona in the competition ever (6151, 6150). Comeback pic.twitter.com/bvF5JR2g8w