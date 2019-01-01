براهيم دياز: لن أرحل عن ريال مدريد

تعرف على تصريحات دياز عقب أول مباراة أساسيًا له مع زيدان

أكد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، رغبته الاستمرار في صفوف النادي الملكي وعدم التفكير في خيار الرحيل ولو على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

دياز شارك ضد خيتافي مساء أمس، الخميس، للمرة الأولى أساسيًا تحت قيادة زين الدين زيدان.

وقال براهيم في تصريحات صحفية: "أحاول دائمًا تقديم الأفضل في كل مباراة وبالتدريبات حتى أحجز لنفسي مكانًا في كتيبة ريال مدريد".

وتابع: "أنا راضي بالمستوى الذي ظهرت به ضد ليفانتي لكنني كنت أرغب لو حقق الفريق الفوز وعدنا بالنقاط الثلاثة".

اللاعب أشار إلى أنّ تركيزه الحالي منصب فقط على ريال مدريد ولا يهتم بشائعات رحيله.

مستقبل بوجبا ؟ 🧐



هكذا أجاب سولشاير 👇 pic.twitter.com/XvmytuPUKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

واختتم: "أنا هنا في أفضل فريق في العالم وأود التأكيد على أنني أمتلك الكثير لأقدمه لريال مدريد وسوف أفعل ذلك".

جدير بالذكر أنّ براهيم دياز انضم إلى صفوف ريال مدريد في يناير الماضي ولم يحصل على فرصة مع سانتياجو سولاري.