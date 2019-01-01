الدوري الإسباني| تعادل سلبي ينهي مباراة ريال مدريد وخيتافي

لا فائز، لا خاسر، لا شيء. خيتافي يحتفظ بمركزه الرابع حتى إشعار آخر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل ريال مدريد مع مضيفه خيتافي دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين للدوري الإسباني.

بدأ خيتافي بتشكيل مكون من: سوريا – سواريز – جونزاليس – ميكويل – كابريرا – ماتا – أرامباري – ماكسيموفيتش – ميرامونتيس – مولينا – دورو

فيما دفع الملكي بكل من: نافاس – كارفاخال – فاران – ناتشو – ريجيلون – فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو – براهيم دياز – بنزيما – بيل

البداية أتت في الدقيقة الثانية بتسديدة من كريم بنزيما مرت بجوار القائم، كأبرز فرص الشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سدد إيسكو بالرأس من عرضية مرت فوق العارضة، تزامناً مع التبديل الأول بنزول أنخيل بدلاً من أوليفيرا ميرامونتيس في صفوف خيتافي.

وفي الدقيقة 71 حل لوكاس فاسكيز بدلاً من براهيم دياز، ثم ماركو أسينسيو بدلاً من جاريث بيل.

نشط خيتافي في الفترة الأخيرة ليتصدى نافاس لأخطر فرصهم، بتسديدتين من خورخي مولينا وخايمي ماتا في الدقيقة 74.

أخيراً حل توني كروس بدلاً من فيديركو فالفيردي في الدقيقة 78.

بذلك يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ65 نقطة، يليه خيتافي رابعاً بـ55 نقطة، ثم يأتي إشبيلية خامساً بنفس الرصيد، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس بـ52 نقطة.