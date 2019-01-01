لماذا قرر برانكو تأجيل معسكر الأهلي الخارجي؟

السفر للنمسا تأجل عدة أيام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة السعودي تأجيل معسكر الفريق الخارجي لعدة أيام.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن بعثة الأهلي ستؤجل سفرها ليوم الخميس القادم، بعدما كان مقررًا أن تُسافر اليوم الأحد لبدء المعسكر الخارجي في النمسا.

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وجاء قرار المدرب الصربي بسبب حرارة الجو في جدة، إذ يرغب برانكو في تأخير العودة من أوروبا لعدة أيام لتفادي الأجواء الحارة في السعودية.

وحسب المواعيد الجديدة، سيعود الأهلي لأرض الوطن يوم الـ25 من يوليو القادم وسيستأنف تدريباته في جدة استعدادًا لمواجهة الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ويسعى الجهازان الفني والإداري للفريق لتأمين مباراة ودية بعد العودة إلى جدة لوضع اللمسات النهائية على آخر الاستعدادات لمواجهة السادس من أغسطس أمام الهلال.

يُذكر أن الهلال منافس الأهلي الأول في الموسم الجديد كان قد أعلن اليوم عن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو.