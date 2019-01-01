المشرف العام على الكرة للاعبي الأهلي: لن نقبل بالتراخي

الأمير منصور بن مشعل تحدث مع اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في أهلي جدة رسالة واضحة للاعبي الفريق بأن الإدارة لن تسمح بأي تراخٍ هذا الموسم.

واجتمع بن مشعل مع لاعبي الأهلي قبل الحصة التدريبية المقررة ليوم السبت وفي حضور كلًا من المدرب برانكو إيفانكوفيتش ورئيس النادي أحمد الصائغ والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة.

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وأكد المشرف العام على الكرة ثقته وكل الأهلاويين التامة باللاعبين وأنهم على قدر المسؤولية، مطالبًا إياهم بالتركيز والعمل الجاد خلال فترة الإعداد للوصل لأقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف في حديثه لهم "شعار النادي الأهلي غالٍ علينا جميعًا كأهلاويين، وبلا شك خدمة النادي الأهلي هي أمانة لنا أمام ولاة الأمر أولًا وأمام جماهيرنا الغالية، ويجب أن نكون عند قدر المسؤولية والأمانة ونقدم جميعًا ما بوسعنا لنحقق تطلعات وطموحات كل أهلاوي في نهاية الموسم".

أضاف حسبما نقل تويتر الأهلي "أرى في أعينكم جميعًا المسؤولية التامة ولن نقبل أي تراخٍ منكم جميعًا وسنقول للمحسن أحسنت".

يُذكر أن موسم الأهلي الجديد سينطلق في السابع من أغسطس القادم بمواجهة الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسيُقام لقاء الإياب في الـ14 من نفس الشهر.