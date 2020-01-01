برادلي يكشف سبب رفضه عرض الزمالك

برادلي يتحدث عن هزيمة كوماسي وخطأ عصام الحضري.

كشف الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن سبب رفضه عرضًا لتدريب نادي الزمالك، بعدما تفاوض معه مسؤوليه من أجل تولي المسؤولية.

المدرب الأمريكي قال خلال تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "توقيت مفاوضات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء معي، لم يكن مناسبًا، وبالتالي رفضت عرض الزمالك".

وتحدث برادلي عن هزيمة منتخب مصر تحت قيادته أمام غانا بسداسية مقابل هدف، حيث قال: "مباراة كوماسي أكثر مباراة أشعرتني بالحزن في حياتي، والجميع كان ملتزمًا من أجل تأهل مصر إلى كأس العالم، ولكن الضغط كان كبيرًا".

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ويرى المدرب الأمريكي أن ما حدث في خسارة البرازيل أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014 يشبه خسارة مصر أمام غانا حيث قال: "رأيت لاعبي البرازيلي أنهم لم يكونوا على طبيعتهم، وذكرتني بهزيمة كوماسي".

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وتابع: "في هذا التوقيت كان لا يوجد دوري، والضغط كان كبيرًا على اللاعبين، ولكن في النهاية تحملت المسؤولية، وحاولت إعداد اللاعبين نفسيًا وعصبيًا للمباراة، ولكنني لم أنجح".

واختتم برادلي تصريحاته قائلًا: "عصام الحضري لم يظهر الاحترام لزملائه، واعتزل اللعب الدولي لعدم مشاركته أساسيًا، وتحدث بشكل سيء عن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى، واستمتعت بالعمل مع أحمد حسن".

يذكر أن برادلي كان قريبًا من الوصول مع منتخب مصر إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولكن خسر الفراعنة أمام غانا بسداسية مقابل هدف ذهابًا، وفاز المنتخب المصري إيابًا بهدفين مقابل هدف.