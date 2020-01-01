لوشيسكو يحسم مصير إدواردو النهائي مع الهلال

لوشيسكو يبلغ إدارة الهلال بقراره النهائي بشأن استمرار كارلوس إدواردو.

أبلغ المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، إدارة ناديه، بقراره النهائي بشأن استمرار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الزعيم، قبل نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد إدواردو بنهاية الموسم، حيث لم تصل إدارة الهلال لاتفاق معه بشأن تجديد العقود، وتشير جميع المؤشرات إلى أنه يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لوشيسكو أبلغ إدارة ناديه، برغبته في استقطاب محترفًا أجنبيًا، بدلًا من البرازيلي إدواردو لاعب الفريق، بعد الوصول إلى طريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

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وأضافت الصحيفة أن لوشيسكو طلب التعاقد مع لاعب وسط أجنبي مميز بدلًا من إدواردو، بعد اصطدام إدارة الهلال بمطالب إدواردو المالية، وهو ما جعلها تصرف النظر عن تجديد عقده.

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وعلى جانب آخر، فضّلت إدارة الهلال استمرار السوري عمر خربين، والكولومبي جوستافو كويلار، من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، نظرًا للظروف الحالية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الرياضي.

إدارة الهلال هدفها هو تقليل الأعباء المالية على خزينة النادي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وأثر على اقتصاد جميع الدول بشكل سلبي.