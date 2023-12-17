بديل فيرمينو؟ المهاجم "العائد للحياة" يجذب اهتمام الدوري السعودي

المهاجم البرازيلي يعاني في الأهلي

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لا يحظى روبرتو فيرمينو بموسم جيد مع الأهلي السعودي، ولذا يُعد من أبرز المرشحين للرحيل عن دوري روشن السعودي في يناير القادم.

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البرازيلي كان قد انضم للراقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ليشارك معه في 17 مباراة – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف، جميعها في أول ظهور له ثم صام عن التهديف بعدها، وصنع ثلاثة آخرين.

لاعب ليفربول السابق ارتبط بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد ارتبط ناديه بعدد من الأسماء المرشحة لاستبداله أضيف لهم مؤخرًا مهاجم مارسيليا العائد للحياة الكروية من جديد هذا الموسم، بيير إيمريك أوباميانج.

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الصحفي التركي المختص بسوق الانتقالات، إكرم كونور، أشار عبر منصة إكس إلى أن المهاجم صاحب الـ34 عامًا يجذب حاليًا اهتمام أندية الدوري السعودي، ورغم أنه لم يكشف عن هوية المهتمين لكن الأهلي يبقى دومًا حاضرًا عند الحديث عن المهاجمين نظرًا لرغبة مسؤوليه ومدربه استبدال فيرمينو.

يُشار إلى أن أوباميانج ساهم في 18 هدفًا مع مارسيليا هذا الموسم بواقع 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، فهل يكون بديل فيرمينو في الأهلي؟

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