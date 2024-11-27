بعد بداية متواضعة.. غرفة ملابس ريال مدريد تنتظر "مبابي الحقيقي" أمام ليفربول

هل يفعلها الليلة؟

لم يقدم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد البداية المنتظرة مع النادي الملكي، بعد انضمامه في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وسجل مبابي 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 17 مباراة، ما كان محبطًا للجماهير المدريدية التي توقعت ما هو أكثر بكثير من النجم الفرنسي.

وحسب شبكة ريليفو الإسبانية، فإنه لا قلق في غرفة ملابس ريال مديد بسبب تلك البداية، ويعتقدون أن "الأفضل لم يأت بعد" بالنسبة لبطل كأس العالم 2018.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "في غرفة الملابس يتحدثون جيدًا عنه، ويشيرون إلى أنه ذكي وهادئ ومبهج، لا يولد أي صراعات، ولا يملك شخصية المتمرد، ولا يغضب عندما يخسر، ولا يزعجه أن يلمع الآخرون أكثر منه".

وأوضحت: "لا يزال مبابي غير جيد أمام المرمى وقد تفوق عليه فينيسيوس جونيور في الأهمية داخل الملعب، لكن حان الوقت ليكون العنصر الأهم في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل إصابة (فيني) التي قد تمتد لمدة شهر".

وختمت: "يمكن أن تكون مباراة ليفربول في آنفيلد، هي نقطة التحول في مسيرة مبابي مع ريال مدريد، حيث سيتواجد على الجناح الأيسر الذي يعتقد أنه يستطيع الأداء بشكل أفضل فيه".