بداية قوية لفايلر في مرانه الأول مع الأهلي

الأهلي يسعى لبداية قوية مع فايلر في المباريات المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي، تدريبًا قويًا للفريق في أول مران له كمدرب للفريق اليوم الإثنين في ملعب مختار التتش.

وكان فايلر قد تولى تدريب الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي رحل عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن فايلر المدير الفني للأهلي أجرى تقسيمة قوية بين اللاعبين عقب الجري حول الملعب.

ويسعى فايلر للوقوف على مستوى اللاعبين خلال الفترة المقبلة القليلة استعدادًا للمباريات القادمة للأهلي خاصة في إفريقيا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 14 سبتمبر في غينيا الإستوائية.