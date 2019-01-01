تقارير - شرط "غريب" في عقد فايلر مع الأهلي

فايلر يتولى تدريب الأهلي في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد الذي تم تقديمه عصر اليوم.

وكان فايلر قد وقع للأهلي لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بعد خروجه من كأس مصر أمام بيراميدز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن فايلر وقع على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم واحد فقط، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

وأشارت التقارير أن العقد ينص على تحقيق المدير الفني الجديد لدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وفي حالة عدم تحقيق ذلك سيتم فسخ العقد مجانًا دون شروط جزائية.

وأضافت التقارير أن في حالة رغبة المدير الفني بالرحيل عن تدريب الفريق خلال مدة العقد سيكون مطالب بدفع مبلغ مالي كبير من راتبه السنوي.

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وتتمنى جماهير الأهلي بتحقيق فايلر النجاح مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، والعودة لأداء الفريق المميز خلال الموسم الحالي من الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.