بداية خطوات الإصلاح في ريال مدريد تنتظر إشارة زيدان!

المعد البدني لريال مدريد والفريق الطبي في انتظار قرار زيدان!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد ينتظر تحديد مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليبدأ خطوات الإصلاح بعد الموسم المحبط الذي مروا به.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الإدارة غاضبة بشكل واضح من المعد البدني للفريق خورخي دوبونت.

وكان ريال مدريد قد عانى من الكثير من الإصابات في الموسم الذي انتهى لتوه، وصلت لـ 62 إصابة متنوعة لنجوم النادي الملكي.

رسميًا .. راموس خارج قائمة إسبانيا المشاركة في اليورو وإنريكي يكشف السبب

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل دوبونت متوقف في الأساس على مستقبل زين الدين زيدان، حيث سيرحل بشكل مؤكد ونهائي لو رحل الفرنسي عن تدريب الفريق.

وكان خورخي قد جاء لريال مدريد من منتخب فرنسا بطلب من زيدان نفسه في 2019، ليقود الجانب البدني للنادي العاصمي خلال آخر عامين.

غضب إدارة الملكي يشمل الطاقم الطبي أيضًا، نظرًا لدورهم الذي لم يتم على أكمل وجه خلال الموسم في تأهيل اللاعبين في العودة من الإصابات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنهى الموسم دون بطولات، بعد خسارة الدوري في الجولة الأخيرة والخروج من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.