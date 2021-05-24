رسميًا .. راموس خارج قائمة إسبانيا المشاركة في اليورو وإنريكي يكشف السبب

ضربة قوية لدفاع لاروخا..

استبعد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي قائد الحُمر وقائد نادي ريال مدريد أيضًا سيرخيو راموس من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأوروبية.

جاء ذلك بعد إعلان قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في اليورو هذا الصيف، والتي جاءت بدون اسم سيرخيو راموس لأول مرة منذ سنوات طويلة للقائد مع منتخب بلاده.

القائمة خلت من اسم راموس وكذلك داني كارباخال، وضمت أسماء من اللاعبين الشبان الذين يمثلون المنتخب في أول بطولة كبرى لهم وفي تحدٍ كبير للغاية.

ما هي الكواليس الأخيرة قبل استبعاد راموس؟

وخاض المدافع المخضرم سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد، محادثات مكثفة مع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في الأيام القليلة الماضية حول موقفه هذا الصيف.

موقف راموس لم يكن واضحًا حتى إعلان القائمة اليوم، سواء بالمشاركة مع إسبانيا في يورو 2020 هذا الصيف، أو دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

اللاعب أراد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبًا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية باليورو.

كيف جاءت قائمة إسبانيا؟

وبين غائبين بسبب الإصابة وأسماء تألقت قرر إنريكي منحها ثقته في اليورو، وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز

المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك جارسيا، دييجو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري وبابلو سارابيا.

ماذا قال لويس إنريكي؟

وعقب استبعاد راموس قال المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي إنه تواصل مع سيرخيو راموس في الأيام الماضية وكانت الحالة البدنية هي العائق لوجوده مع إسبانيا.

وأضاف: "راموس لم يستطيع المشاركة مع ريال مدريد واللعب في مستويات عليا خلال الأشهر الأخيرة بسبب الإصابة، لذا فإنه بدنيًا لن يكون قادرًا على المشاركة معنا".

وتابع: "إنه قرار معقد للغاية ولم نكن نريد أن نتخذه بكل تأكيد، ولكنني أخبرته أن ينظر للأمام ويعمل بكل جهد لكي يستعيد مستواه ويصبح قادرًا على المشاركة مع ناديه ومنتخبه.

إسبانيا تقع في مجموعة متوسطة المستوى مع السويد وبولندا ومنتخب سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية والتي ستبدأ في الحادي عشر من يونيو المقبل.

وبماذا علق راموس على استبعاده؟

راموس لم ينتظر كثيرًا بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الإسباني قبل أن يعلق على خبر استبعاده وغيابه عن منافسات كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ بداية مسيرته مع منتخب بلاده.

راموس كتب رسالة قصيرة مليئة بالحزن عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد دقائق فقط من تعليق المدير الفني لويس إنريكي على القرار.

وكتب راموس: "بعد أشهر صعبة وموسم غريب على عكس أي شيء عشته في مسيرتي، يأتي اليورو لينضم إلى قائمة الصعوبات".

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد يوم الثاني والعشرين من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس بمشاركة 16 منتخبًا، بينما يقام اليورو من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

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