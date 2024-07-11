بحجة الإجازة .. الاتحاد يتخلص من أحد نجومه قبل معسكر إسبانيا

الاتحاد يواصل تخبطه الإداري

يمر نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي بحالة من التخبط الإدارية، بعد أن تقدم لؤي ناظر رئيس النادي باستقالته مؤخرًا، وعدم التعاقد حتى الآن مع مدرب يقوده خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكشف الإعلامي نجيب الجداوي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الاتحاد منح إجازة للظهير الأيسر أحمد بامسعود لمدة 10 أيام.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تم منح اللاعب أحمد بامسعود إجازة لمدة 10 أيام، وبالتالي يتأكد غيابه عن المعسكر الخارجي لفريق نادي الاتحاد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبذلك يقترب الاتحاد من التخلص من الظهير الأيسر الثاني بالفريق، بعد أن قرر الاتحاد الاستغناء عن زكريا هوساوي خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الاتحاد كان قريبًا من التعاقد مع الظهير الأيسر البلجيكي أرثر ثياتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن التخبط الإداري تسبب في تعطل الصفقة.