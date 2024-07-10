قبل 48 ساعة من انطلاقه .. استبعاد نجم الاتحاد من المعسكر الخارجي

المشاكل لا تنتهي في العميد

يبدو أن المشاكل في نادي الاتحاد لم تتوقف بانتهاء الموسم الماضي الذي حمل نتائج مخيبة، ولم تنته كذلك برحيل المدرب مارسيلو جاياردو وعدد من اللاعبين أبرزهم أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو، بل حتى مع رحيل الرئيسين القديم، أنمار الحائلي، والجديد، لؤي ناظر!

الصحفي نجيب الجداوي كشف عبر منصة إكس عن اتخاذ الإدارة الاتحادية لقرار باستبعاد الظهير الأيسر، زكريا هوساوي، من معسكر الفريق الخارجي الذي من المقرر أن ينطلق يوم الـ12 من يوليو الجاري.

هوساوي أحد المرشحين بقوة للرحيل عن الاتحاد هذا الصيف، إذ رغم انطلاقته القوية مع الفريق بعد اختياره من جانب هيرفي رينارد لتمثيل المنتخب السعودي، إلا أنه لم يُظهر أي تحسن أو تطور في مستواه بل ارتبط بالكثير من المشاكل داخل وخارج الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور الاتحادي أبدى رضاه عن القرار وصب سخطه على اللاعب وحمله مسؤولية تلك الخطوة من جانب النادي، وقد وصفه العديد منهم بالقرار الأفضل.

يُشار إلى أن صاحب الـ23 عامًا سبق وارتبط بالانضمام إلى الهلال، ويرتبط بعقد مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم القادم.