يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي هي الأولى في الكالتشيو بعد العودة من كورونا

يوفنتوس 0 × 0 ميلان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

48' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

48' طولية على طريقة بونوتشي الخاصة ينطلق لها رونالدو في منطقة جزاء ميلان، لكن دوناروما هو الأقرب للكرة.

47' كيسي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل لهاكان الذي يروض الكرة ثم يفتكها الدفاع من أمامه.

46' رونالدو يتوغل بالكرة في اليسار ويعبر من كيير ثم يظهر له كيسي ويبعد الكرة إلى الركنية.

45' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' محاولة للخروج بالكرة من ميلان، لكن الأمر يبدو مستحيلاً.

42' كوستا يرسل عرضية من اليسار تربك دفاع الميلان، لكن رومانيولي يبعدها في الأخير.

41' خطيييييييييرة لميلان بعرضية من تشالهانوغلو من خطأ من الوسط، يرتقي لها رومانيولي لكن الكرة تعبر من أمامه إلى ضربة مرمى.

39' مرتدة سرييييعة ليوفنتوس بانطلاقة من رونالدو في اليمين ثم وقوف على الكرة حتى يظهر ديبالا، فيتبادل معه الدون الكرة ويرسل تسديدة يسارية تصل سهلة إلى يد دوناروما.

39' كالابريا ينطلق في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

37' بداية هجوم ليوفنتوس بتمريرات في الوسط، وتراجع ميلاني.

35' خطأ لميلان من يسار مناطق يوفنتسو ينفذه بن ناصر بعرضية تصل سهلة إلى يد بوفون.

30' حائط صد ميلان قوي حتى الآن، لكن بالتأكيد لن يصمد للأبد، يجب على بيولي إيجاد حلاً هجوميًا.

29' كوستا يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها رومانيولي.

28' عرضية من ساندرو من اليسار يبعدها رومانيولي قبل أن تصل لرونالدو.

27' حصار يوفنتوس على ميلان متواصل.

26' كوستا يتبادل الكرة مع ديبالا أمام منطقة جزاء ميلان، ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

25' بن ناصر يفتك كرة في الوسط وينطلق في مرتدة سريعة، ثم يمررها لهاكان الذي يغير وجهة اللعب من اليسار لليمين، حيث باكيتا الذي يرسل عرضية تبحث عن ريبيتش، لكن الكرواتي خرج منذ قليل للبطاقة الحمراء.

23' على ما يبدو أن اللقاء انتهى لصالح يوفنتوس، لكن تسجيل الهدف مسألة وقت.

20' تراجع تام لميلان بسبب النقص العددي، واستحواذ ليوفنتوس على الكرة.

15': awarded a penalty through VAR

16': Cristiano Ronaldo hits the post from the spot

17': Ante Rebić is sent off for a reckless high foot



17' أنتي ريبيتش تدخل برفع قدمه في وجه دانيلو، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

17' يا إلهي ما الذي يحدث؟ بطاقة حمراء لميلان.

16' رونالدو نفذ ركلة الجزاء على يمين دوناروما الذي طار لها، لكن الكرة عبرت منه وارتطمت بالقائم.

16' يا رباااااااااااااااااه، رونالدو يضيع ركلة الجزاء.

15' الحكم يشير إلى لمسة يد، وركلة جزااااااااااااء ليوفنتوس.

14" مطالبات بلمسة يد على كونتي والحكم يعود للفيديو.

13' خطييييرة ليوفنتوس بعرضية من ركنية من على يمين دوناروما نفذها ديبالا، وصلت لرونالدو الذي تخطى كونتي وكيير في اليمن ثم أرسل تسديدة عبرت إلى ضربة مرمى.

12' عرضية من اليسار عن طريق كوستا يبعدها كيير

10' الكرة في حيازة ميلان، لكنه غير قادر على الخروج من مناطقه.

9' الكرة تصل لتشالهانوغلو في مناطق يوفنتوس، لكنه يفقدها بسهولة.

8' تمريرات بين عناصر ميلان في الخلف، وضغط قوي على حامل الكرة من يوفنتوس.

6' ديبالا ينفذ الركنية بعرضية يحولها دي ليخت برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

5' ديبالا ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار وتخرج إلى ركنية من على يسار دوناروما.

4' خطأ ليوفنتوس من مكان خطير أمام منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من رومانيولي على ديبالا.

2' خطوورة أولى ليوفنتوس.. ساندرو انطلق بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية قابلها دوجلاس بتسديدة عبرت إلى خارج الملعب من على يسار دوناروما.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

دقيقة صمت يقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة حدادًا على ضحايا فيروس كورونا.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة () وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - ماتييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - رودريجو بينتانكور - ميراليم بيانيتش

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا

تشكيل ميلان:

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

دافيدي كالابريا - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - أنطونيو كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

جياكومو بونافنتورا - لوكاس باكيتا - هاكان تشالهانوغلو

أنتي ريبيتش

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

واجه يوفنتوس ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي من المسابقة حيثُ كانت مباراة قوية بين الطرفين ومثيرة فقد انتهت بنتيجة 1/1، اُقيمت المباراة بين الفريقين يوم الخميس 13 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو وذلك الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي..

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، حاول ألا يخرج بهزيمة جديدة قد تُصعب الأمور عليه لكنه تأخر طوال المباراة حتى نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على ركلة جزاء مُثيرة للجدل أثر لمسة يد على مدافع ميلان.

وقد تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو.

كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة عودة الموسم الإيطالي من التوقف بسبب فيروس كورونا والتي ستجمع بين يوفنتوس وميلان في استاد أليانز بتورينو معقل البيانكونيري.