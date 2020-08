بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

باريس سان جيرمان 0 × 0 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

36' كومان يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تمر من الجميع وتجد يد نافاس.

34' ألابا يرسل كرة أمامية تبحث عن جنابري في يمين منطقة الجزاء، لكنها تعبر إلى ضربة مرمى.

31' خطيييييييييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من اليمين عن طريق مولر، تصطدم بكيمبيمبي وتصل لليفاندوفسكي الذي يحول الكرة للمرمى، لكن نافاس يعترض الكرة.

30' جنابري يضم بالكرة من اليمين إلى أمام منطقة الجزاء، حتى يصل لماركينيوس الذي يشتت الكرة.

29' هيريرااااااااااا يقابل الكرة بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء، تصطدم بجوريتسكا وتخرج الكرة من على يسار نوير، لكن الحكم يحتسبها ضربة مرمى.

29' نيمار ينفذ الضربة الحرةء بعرضية يبعدها الدفاع البافاري.

28' بطاقة صفراء أولى في المباراة بعد تدخل من ديفيس على كيرير على يمين منطقة جزاء بايرن ميونخ.

25' بواتينج يتعرض لإصابة فيستبدله فليك بزوله.

24' خطيييييييييييييرة لباريس سان جيرمان بانطلاقة من نيمار حتى قبيل منطقة الجزاء، حيث مرر الكرة لدي ماريا الذي تبادلها مع هيريرا في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة بقدمه اليمنى خرجت عالية إلى ضربة مرمى.

22' عرضية ألمانية وصلت لمولر في عمق منطقة الجزاء، فمهد الكرة برأسه لليفاندوفسكي الذي روضها ثم أرسل تسديدة بدوران عبرت من على يمين نافاس ثم ارتطمت بالقائم.

22' أووووووووووو، القائم الأيمن لنافاس يحرم البايرن من الهدف الأول.

21' جنابري ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها سيلفا من أمام ليفاندوفسكي.

18' نيمار انطلق بالكرة في اليسار ودخل منطقة الجزءا ثم أرسل تسديدة يسارية أبعدها نوير، فوصلت الكرة للبرازيلي من جديد على خط الركنية فأرسل عرضية أرضية اصطدمت بقدم الحارس الألماني وعبرت الكرة إلى ركنية من على يمينه.

18' يا رباااااااااااااااااااااه، نوير ينقذ بايرن ميونخ من هدف باريس الأول.

15' أمامية لباريس سان جيرمان تصل لمبابي في يسار منطقة الجزاء، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة يعترضها بواتينج.

14' بيرنات يرسل عرضية أرضية من اليسار يقابلها مبابي بتسديدة تصطدم بالدفاع.

13' كومان يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ويحاول التسديد، لكن الدفاع الباريسي متيقظ.

12' الكرة تصل لفليك فيمسكها ويضغط عليها ثم يقول للحكم أن الهواء بها أقل من اللازم.

12' الكرة تتحول لبايرن ويرسل نوير كرة أمامية يبعدها سيلفا للتماس.

11' استحواذ لباريس سان جيرمان في هذه الأثناء، وبايرن ميونخ متراجع كليًا.

10' كيرير يتقدم بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

10' نيمار ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى القائم الثاني يبعدها دافيس إلى تماس من الجهة الأخرى.

9' مبابي يحاول التوغل بالكرة في اليسار، لكن تياجو يتدخل عليه بقوة، وخطأ لباريس سان جيرمان.

6' ليفاندوفسكي يمهد كرة لتايجو الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

5' محاولات من باريس للخروج بالكرة، وبايرن يضغط بقوة على حاملها.

3' بداية قوية لبايرن ميونخ وتراجع لباريس سان جيرمان.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

🔴🔵 Paris are the first French side to reach the #UCLfinal since in 2003/04.



Will they finish the job?