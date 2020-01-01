يوفنتوس v ليون

يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة

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Cristiano Ronaldo Lyon Juventus
Getty Images
تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في استاد أليانز

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يوفنتوس 1 × 1 ليون
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رونالدو - ديباي - يوفنتوس - ليون - دوري الأبطال

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    49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

    46' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق ديبويس يبعدها كوادرادو بصعوبة.

    46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

    رغم فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم لم يقدم الفريق المستوى المأمول خاصةً بعد العودة من الكورونا، وهو ما يضع الشك في نفوس الأنصار، وسيكون على زملاء رونالدو تحقيق انتصار يعبر بهم من هذا لحاجز النفسي ويعيد الثقة من جديد.

    أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .

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