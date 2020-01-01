يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة
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يوفنتوس 1 × 1 ليون
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.
46' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق ديبويس يبعدها كوادرادو بصعوبة.
46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
لا يُفوت مباراة أوروبية دون أن يسجل فيها— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020
كريستيانو رونالدو يعيد المباراة لنقطة الصفر من جديد🐐 pic.twitter.com/OWAIn74OLv
رغم فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم لم يقدم الفريق المستوى المأمول خاصةً بعد العودة من الكورونا، وهو ما يضع الشك في نفوس الأنصار، وسيكون على زملاء رونالدو تحقيق انتصار يعبر بهم من هذا لحاجز النفسي ويعيد الثقة من جديد.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .