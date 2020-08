آرسنال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

آرسنال 1 × 1 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



54' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء والكرة في حيازة آرسنال.

48' بوليسيتش يغادر الملعب في هذه الأثناء بمعاونة الجهاز الطبي، وبيدرو يدخل بدلاً منه.

48' تيرني أيضًا مصاب ويتلقى العلاح.

47' بوليسيتش تعرض للشد في الكرة الماضية، واللعب متوقف الآن لعلاجه.

46' بوليسيتش يهرب بالكرة في اليسار ثم يدخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار كاباييرو.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

✅ First 45 at Wembley 𝘓𝘦𝘵 𝘶𝘴 𝘬𝘯𝘰𝘸... 👍 What we've done well 💪 What we need to improve #HeadsUpFACupFinal pic.twitter.com/MCcihA1q9T

51' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

50' بيبي ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها دفاع البلوز.

49' ماونت يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على سيبايوس في اليسار.

47' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' لاكازيت ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار كاباييرو.

44' بيبي يحاول التوغل إلى منطقة الجزاء من يسار القوس، لكن دفاع البلوز يحاصره ويتدخل عليه بقوة، وخطأ لآرسنال من مكان خطير.

43' الكرة تتحول أخيرًأ لتشيلسي الذي يتناقل الكرة في الخلف لتخفيف الضغط.

42' بييرين يرسل عرضية من اليمين تصطدم بجورجينيو وتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

41' ميتلاند نايلز يرسل عرضية من اليسار تصل لبيبي الذي يمررها لبييرين الذي يعيد له الكرة، فيرسل بيبي عرضية ثانية يخرج لها كاباييرو ويبعدها للركنية.

40' حصار قوي يضربه آرسنال في هذه الأثناء على تشيلسي.

36' ماونت ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء ثم يمررها لجورجينيو القادم من الخلف، فيرسل تسديدة قوية تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

36' تيرني يرسل كرة أمامية في اليسار ينطلق لها أوباميانج، لكن كاباييرو الأقرب للكرة هذه المرة.

35' آثبليكويتا يغادر الملعب باكيًا، وكريستنسين يدخل بدلاً منه.

32' آثبليكويتا يتعرض لإصابة والحكم يوقف اللعب لعلاجه.

28' التعااااااااااااااااااااادل لآرسنال عن طريق أوباميانج الذي نفذ ركلة الجزاء على يسار كاباييرو الذي طار للجهة الأخرى.

27' الحكم يعود لغرفة الفيديو ويؤكد ضربة الجزاء.

26' أمامية لآرسنال وصلت لأوباميانج الذي دخل منطقة الجزاء من أمام آثبليكويتا الذي أمسكه في المنطقة فسقط الجابوني وأشار الحكم إلى ركلة جزاء وبطاقة صفراء على الإسباني.

26' ركلة جزاااااااااااااااااااء لآرسنال.

25' أوباميانج أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت للاكازيت في منطقة الجزاء، فمهدها لبيبي القادم من الخلف وأرسل قذيفة سكنت الشباك، لكن الحكم احتسب تسلل على لاكازيت.

25' التعاااااااااااااااااااااااادل لآرسنال، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

23' عودة سريعة للاعبين واستئناف المباراة.

22' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

18' اللقاء هادئ جدًا في هذه الأثناء.

14' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كوفاتشيتش بعد تدخل قوي منه على جاكا.

12' بيبي ينفذ الركنية بعرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11' عرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق بيبي يبعدها زوما للركنية.

10' الرااااااااائع بوليسيتش يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها مارتينيز هذه المرة.

We work it brilliantly through the middle, Mount's cross is then sensationally flicked on by Giroud into the path of Pulisic who applies a deft finish to beat Martinez! 😍



🔵 1-0 🔴 [5'] #HeadsUpFACupFinal https://t.co/wRVTKTmwms pic.twitter.com/viNSgGwIm9