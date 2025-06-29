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شاهد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

فلامينجو v بايرن ميونخكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةفلامينجوبايرن ميونخ

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين فلامنجو وبايرن ميونخ، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

فلامنجو تصدر مجموعته أمام تشيلسي والترجي ولوس أنجلوس، بينما حل بايرن ميونخ وصيفًا في المجموعة التي ضمت بنفيكا وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي.

وسوف يلعب الفائز في هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة فلامنجو وبايرن ميونخ.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
فلامنجو - بايرن ميونخالأحد 29 يونيو 2025
23:00 السعودية		DAZNخالد الغولهارد روك

التشكيل الرسمي لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات فلامينجو ضد بايرن ميونخ

فلامينجوHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبايرن ميونخ
1
أغستين روسي
4
ليو بيريرا
26
لوبو سيلفا أليكس ساندرو
43
ويسلي
3
ليو أورتيز
7
لويز أراوخو
21
جورجينيو
10
خورخيان دي اراسكايتا
5
ايريك بولجار
8
جيرسون
50
جونزالو بلاتا
1
مانويل نوير
27
كونراد لايمر
2
دايوت أوباميكانو
44
جوسيب ستانيشيتش
4
جوناثان تاه
8
ليون غوريتسكا
7
سيرج نابري
17
ميكايل أوليسيه
11
كينجسلي كومان
6
يوزوا كيميش
9
هاري كين

4-2-3-1

بايرن ميونخAway team crest

فلامنجو
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فيليبي لويز

بايرن ميونخ
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني

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