بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين فلامنجو وبايرن ميونخ، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

فلامنجو تصدر مجموعته أمام تشيلسي والترجي ولوس أنجلوس، بينما حل بايرن ميونخ وصيفًا في المجموعة التي ضمت بنفيكا وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي.

وسوف يلعب الفائز في هذه المباراة ضد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة فلامنجو وبايرن ميونخ.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب فلامنجو - بايرن ميونخ الأحد 29 يونيو 2025

23:00 السعودية DAZN خالد الغول هارد روك

التشكيل الرسمي لمباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025