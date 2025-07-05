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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب ميت لايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء يوفنتوس، بينما أقصى بوروسيا دورتموند فريق مونتيري المكسيكي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
ريال مدريد - بوروسيا دورتموندالسبت 5 يوليو 2025
23:00 السعودية		DAZNخالد الغولميتلايف

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

ريال مدريدHome team crest

4-1-2-1-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبوروسيا دورتموند
1
تيبو كورتوا
14
أوريلين تشواميني
20
فيران جارسيا
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
5
جود بيلينجهام
15
أردا جولر
8
C
فيديريكو فالفيردي
30
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور
1
جريجور كوبيل
3
فالديمار أنطون
25
نيكلاس شول
5
رامي بن سبعيني
26
جوليان رايرسون
13
باسكال جروس
27
كريم أديمي
24
دانييل سفينسون
20
مارسيل سابيتزر
10
C
جوليان براندت
9
سيرهو غيراسي

3-4-2-1

بوروسيا دورتموندAway team crest

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

بوروسيا دورتموند
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • نيكو كوفاتش

نتائج ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بوروسيا دورتموند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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