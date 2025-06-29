تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Mercedes-Benz Stadium
team-logo
شاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

باريس سان جيرمان v إنتر مياميكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةباريس سان جيرمانإنتر ميامي

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان تصدر مجموعته أمام بوتافوجو وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، بينما حل إنتر ميامي وصيفًا في المجموعة التي ضمت بالميراس وبورتو والأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الوداد والعين.

المباراة التالية

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
باريس سان جيرمان - إنتر مياميالأحد 29 يونيو 2025
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		DAZNحماد العنزيمرسيدس بنز
crest
كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Mercedes-Benz Stadium

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestإنتر ميامي
1
جيانلوكا دوناروما
25
نونو مينديز
51
وليان باتشو
2
أشرف حكيمي
5
ماركوينهوس
87
جواو نيفيس
17
فيتينيا
8
فابيان رويز
14
ديسير دو
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
29
برادلي باركولا
19
أوسكار أوستاري
37
ماكسيميليانو فالكون
57
مارسيلو ويغاند
18
يوردي راموس آلبا
32
نواه ألين
8
تيلاسكو سيغوفيا
21
تاديو الليندي
5
سيرجيو بوسكيتس
55
فيديريكو ريدوندو
9
لويس سواريز
10
ليونيل ميسي

4-4-2

إنتر مياميAway team crest

باريس سان جيرمان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

إنتر ميامي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • خافيير ماسكيرانو

إعلان