بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.
وكان الهلال قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي، بينما أقصى فلومينينسي فريق إنتر الإيطالي.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال وفلومينينسي.
كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.
المباراة التالية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعلق
|الملعب
|الهلال - فلومينينسي
|الجمعة 4 يوليو 2025
22:00 السعودية
|DAZN
|حماد العنزي
|كامبينج وورلد
|MBC 1
|فارس عوض
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|MBC أكشن
|فهد العتيبي