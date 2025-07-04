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شاهد مباراة الهلال وفلومينينسي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

فلومينينسي v الهلالكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةالهلالفلومينينسي

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي، بينما أقصى فلومينينسي فريق إنتر الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال وفلومينينسي.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

المباراة التالية

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
الهلال - فلومينينسيالجمعة 4 يوليو 2025
22:00 السعودية		DAZNحماد العنزيكامبينج وورلد
MBC 1فارس عوض
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC أكشنفهد العتيبي

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات فلومينينسي ضد الهلال

فلومينينسيHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestالهلال
1
دايفسون لوبيس ماسييل فابيو
22
خوان فريتس
3
C
تياجو سيلفا
4
إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا
5
F. Bernal
16
جوستافو نوناتو سانتانا
8
ماتيوس مارتينيلي
12
غابرييل فوينتيس
2
صامويل إكزافي
21
جون أرياس
14
جيرمان كانو
37
ياسين بونو
3
خاليدو كوليبالي
8
روبن نيفيز
6
رينان لودي
16
ناصر الدوسري
77
مالكوم
22
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
20
جواو كانسيلو
28
C
محمد كنو
24
متعب الحربي
11
ماركوس ليوناردو

3-4-2-1

الهلالAway team crest

فلومينينسي
-التشكيل

  • 1

    دايفسون لوبيس ماسييل فابيو

  • 22

    خوان فريتس

  • 3

    تياجو سيلفا (C)

  • 4

    إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا

  • 5

    F. Bernal

  • 16

    جوستافو نوناتو سانتانا

  • 8

    ماتيوس مارتينيلي

  • 12

    غابرييل فوينتيس

  • 2

    صامويل إكزافي

  • 21

    جون أرياس

  • 14

    جيرمان كانو

البدلاء

المدرب

  • ريناتو غاوشو

الهلال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

نتائج الهلال وفلومينينسي في المباريات الأخيرة

فلومينينسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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