بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي، بينما أقصى فلومينينسي فريق إنتر الإيطالي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال وفلومينينسي.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب الهلال - فلومينينسي الجمعة 4 يوليو 2025

22:00 السعودية DAZN حماد العنزي كامبينج وورلد MBC 1 فارس عوض MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC أكشن فهد العتيبي

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

نتائج الهلال وفلومينينسي في المباريات الأخيرة