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شاهد مباراة الهلال وباتشوكا عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

الهلال v باتشوكاكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةالهلالباتشوكا

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب جيوديس بارك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وباتشوكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

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مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية ستجمع كلا من الهلال وباتشوكا، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

ريد بول سالزبورج يملك أربع نقاط وكذلك يمتلك ريال مدريد نفس الرصيد، في ظل امتلاك الهلال نقطتين وعدم امتلاك باتشوكا المكسيكي أي رصيد من النقاط.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال وباتشوكا.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الهلال - باتشوكاالجمعة 27 يونيو 2025
04:00 السعودية		DAZNحماد العنزيجيوديس بارك
MBC مصر 2فارس عوض
MBC أكشنفهد العتيبي
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كأس العالم للأندية - المجموعة H
Geodis Park

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

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