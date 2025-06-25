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شاهد مباراة الترجي وتشيلسي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

الترجي الرياضي v تشيلسيكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةالترجي الرياضيتشيلسي

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد الترجي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد تشيلسي على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

الترجي خسر في الجولة الأولى أمام فلامنجو ولكن عاد وانتصر على لوس أنجلوس ليصبح لديه فرصة للتأهل عن هذه المجموعة.

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وينافس الترجي تشيلسي على المركز الثاني بعد حسم فلامنجو للمركز الأول، وهو ما يجعل المباراة هامة للغاية، إذ لا بديل عن الفوز للوصول إلى النقطة السادسة والتأهل، أما في حال التعادل أو الخسارة يتأهل البلوز.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الترجي وتشيلسي.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الترجي - تشيلسيالأربعاء 25 يونيو 2025
04:00 مصر والسعودية		DAZNخالد الغوللينكون فاينانشال فيلد

تشكيل الترجي لمباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي ماهر كنزاري الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىبشير بن سعيد
الدفاعمحمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة
الوسطخليل القنيشي - عبد الرحمن كوناتي - أونوتشي أوجبيلو
الهجومإلياس موكوانا - يان ساس - أشرف الجبري

تشكيل تشيلسي لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىفيليب يورجنسن
الدفاعمالو جوستو - توسين أدارابيويو - بينوا بادياشيلي - جوش أتشيمبونج
الوسطكيرنان ديوسبري هال - روميو لافيا - إنزو فيرنانديز
الهجومنوني مادويكي - ليام ديلاب - كريستوفر نكونكو
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