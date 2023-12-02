بث مباشر: شاهد قرعة يورو 2024

تابع معنا البث المباشر لقرعة يورو 2024 والمقامة في مدينة هامبورج الألمانية وانتظار مواجهات مثيرة وجنونية

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لقرعة دور مجموعات يورو 2024 ، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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نتيجة قرعة يورو 2024

أسفرت قرعة يورو 2024 عن الآتي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة

ما هو موعد قرعة يورو 2024 ؟

من المنتظر إجراء قرعة أمم أوروبا 2023 يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءُ بتوقيت مصر.

تُقام القرعة في مدينة هامبورج الألمانية وبالقطع ستتضمن حضور ممثل واحد على الأقل من كل دولة، من أجل التعرف على مجموعة منتخب بلادهم والتأكد من هوية خصومهم في البطولة المُنتظرة التي ستُقام في صيف 2024.

موعد قرعة يورو 2024، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 53 منتخبًا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولم تختلف تصفيات يورو 2024 في النظام عن تصفيات يورو 2020.

تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 10 مجموعات، 7 منها يوجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.

تنافست منتخبات كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، ويتأهل متصدر ووصيف كل منها ليورو 2024، وتبقت 3 مقاعد تتحدد من خلال دوري الأمم الأوروبية 2022-23، ويكمل منتخب ألمانيا المستضيف الـ24 منتخبًا المشاركة في البطولة.

بدأت تصفيات يورو 2024 في مارس 2023، واستمرت خلال التوقفات الدولية حتى نوفمبر من نفس العام، أما الملحق فموعده هو مارس 2024.

تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2024

تم الإعلان عن تصنيف المنتخبات المشاركة والذي جاء كالآتي:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ألمانيا المجر هولندا إيطاليا البرتغال تركيا أسكتلندا صربيا فرنسا رومانيا كرواتيا سويسرا إسبانيا الدنمارك سلوفينيا الفائز من المسار الأول في الملحق بلجيكا ألبانيا سلوفاكيا الفائز من المسار الثاني في الملحق إنجلترا النمسا التشيك الفائز من المسار الثالث في الملحق

ما هي طريقة إجراء قرعة يورو 2024؟

من المنتظر أن يتم إجراء قرعة أمم أوروبا 2024 بنفس الطريقة التقليدية والمعروفة التي يتم اتباعها في مختلف البطولات الأخرى، وذلك عن طريق وضع كرات تحمل أسماء مختلف المنتخبات على أن يتم وضع الفرق الخاصة بنفس المستوى في وعاء مختلف.

يبدأ الضيف الموجود في حفل القرعة -الذي سيتم إجراؤها في هامبورج بألمانيا بسحب كرات أسماء المنتخبات بالإضافة إلى كرات أخرى تختص بتحديد رقم المجموعة التي سيوجدون بها، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتم اكتمال كل المجموعات .