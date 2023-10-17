موعد قرعة يورو 2024، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

مع استمرار إقامة مباريات تصفيات يورو 2024 لهذا العام، ليتم التعرف على عدد المنتخبات التي تأهلت مباشرةً إلى البطولة بعد احتلالهم المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى مشاركة 16 منتخباً في الملحق المؤهل للمسابقة وذلك من أجل المنافسة على المقاعد الشاغرة المتبقية وعددها أربعة.
تعد بطولة كأس الأمم الأوروبية واحدة من أهم بطولات كرة القدم، وهي المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد كأس العالم.
فاز منتخب إيطاليا بيورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، وقد كانت النسخة السابقة احتفالية بمرور 60 عامًا على البطولة، وأقيمت في أكثر من مدينة أوروبية.
وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل قرعة أمم أوروبا يورو 2024، الموعد، القنوات الناقلة والمنتخبات التي تأهلت للمسابقة.
ما هو موعد قرعة يورو 2024 ؟
من المنتظر إجراء قرعة أمم أوروبا 2023 يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءُ بتوقيت مصر.
تُقام القرعة في مدينة هامبورج الألمانية وبالقطع ستتضمن حضور ممثل واحد على الأقل من كل دولة، من أجل التعرف على مجموعة منتخب بلادهم والتأكد من هوية خصومهم في البطولة المُنتظرة التي ستُقام في صيف 2024.
ما هي القنوات الناقلة لقرعة يورو 2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
يتم بث قرعة يورو 2024 عبر بي إن سبورت، وكما هي العادة ستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة.
القنوات الناقلة لقرعة يورو 2024
|الحدث
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المكان
|قرعة كأس أمم أوروبا يورو 2024
|السبت 2 ديسمبر 202
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|beIN SPORTS NEWS HD
|مدينة هامبورج، ألمانيا
سيكون متابعو النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة يورو 2024، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق تطبيق TOD.
ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟
يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 53 منتخبًا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولم تختلف تصفيات يورو 2024 في النظام عن تصفيات يورو 2020.
تم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 10 مجموعات، 7 منها يوجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.
تنافست منتخبات كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، ويتأهل متصدر ووصيف كل منها ليورو 2024، وتبقت 3 مقاعد تتحدد من خلال دوري الأمم الأوروبية 2022-23، ويكمل منتخب ألمانيا المستضيف الـ24 منتخبًا المشاركة في البطولة.
بدأت تصفيات يورو 2024 في مارس 2023، واستمرت خلال التوقفات الدولية حتى نوفمبر من نفس العام، أما الملحق فموعده هو مارس 2024.
المنتخبات المشاركة في يورو 2024
بحانب البلد المضيف، ألمانيا، تمكنت هذه المنتخبات من الوصول إلى يورو 2024
|الفرق المتأهلة مباشرةً إلى أمم أوروبا يورو 2024
|فرنسا
|ألمانيا
|البرتغال
|بلجيكا
|إسبانيا
|إسكتلندا
|تركيا
|إنجلترا
|النمسا
ما هي طريقة إجراء قرعة يورو 2024؟
من المنتظر أن يتم إجراء قرعة أمم أوروبا 2024 بنفس الطريقة التقليدية والمعروفة التي يتم إتباعها في مختلف البطولات الأخرى، وذلك عن طريق وضع كرات تحمل أسماء مختلف المنتخبات على أن يتم وضع الفرق الخاصة بنفس المستوى في وعاء مختلف.
يبدأ الضيف الموجود في حفل القرعة -الذي سيتم إجراؤها في هامبورج بألمانيا بسحب كرات اسماء المنتخبات بالإضافة إلى كرات أخرى تختص بتحديد رقم المجموعة التي سيوجدون بها، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتم اكتمال كل المجموعات .