تعرف عل نتيجة قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، للتعرف على طريق آخر المنتخبات للتأهل إلى أمم أوروبا..

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الحدث القاري الأبرز على مستوى منتخبات أوروبا سيعود الصيف المقبل للانطلاق من جديد، وعشاق الكرة حول العالم يتطلعون إلى تلك البطولة الهامة.

ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول القائمة الكاملة للمتأهلين، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه إلى الآن بشكل كامل، نظرًا لعدم انتهاء مشوار التصفيات رسميًا، وكذلك لعدم إقامة الملحق الأخير الذي سيكمل عداد المتأهلين.

وبعد أن تعرفنا بالفعل على المنتخبات التي ستخوض الملحق الأخير المؤهل إلى يورو 2024، حان الوقت للتعرف على القرعة الخاصة بالمسارات المؤهلة إلى البطولة التي تقام في ألمانيا منتصف العام القادم.

جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ملحق يورو 2024؟

حتى الآن تأهلت الفرق التالية إلى ملحق أمم أوروبا يورو 2024:-

الفرق المتأهلة إلى ملحق أمم أوروبا يورو 2024 المسار الأول بولندا ويلز فنلندا إستونيا المسار الثاني إسرائيل البوسنة والهرسك أوكرانيا أيسلندا المسار الثالث جورجيا اليونان كازاخستان لوكسمبورج

نتيجة قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

تقام مباراة نصف النهائي على ملعب المنتخب المذكور أولًا، فيما يقام النهائي الخاص بكل مسار على ملعب المنتخب الفائز من نصف النهائي الأول.

المسار نصف النهائي الأول نصف النهائي الثاني الأول ويلز - فنلندا بولندا - إستونيا الثاني البوسنة والهرسك - أوكرانيا إسرائيل - أيسلندا الثالث جورجيا - لوكسمبورج اليونان -كازاخستان

ما هو موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024؟

تقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 في يوم الخميس 23 من نوفمبر 2024 في مدينة نيون السويسرية.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2024؟

تذاع قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المخصصة لهذه الفعاليات، كما تبث عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 الخميس 23 نوفمبر 2024

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports News

Uefa.com

ما هو موعد مباريات ملحق تصفيات يورو 2024؟

تنقسم فرق ملحق تصفيات يورو 2024 إلى 3 مسارات، كل مسار يتم فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي نفس التوقيت.

الفائزون بالمركز الأول في المسارات الثلاثة يكملون عقد المتأهلين إلى يورو 2024.

ستبدأ مباريات المسارات الأول والثاني والثالث يوم 21 مارس 2024 على أن ينتهي الملحق في 26 مارس 2024 بخوض نهائي كل مسار..