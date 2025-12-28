مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل جوائز جلوب سوكر 2025 .. لحظة بلحظة

تابع معنا مباشرةً وبالفيديو ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025

تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2025.

تنطلق اليوم 28 ديسمبر 2025، مجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، وذلك في دبي.

وحددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام فئات مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم.

اضغط هنا لمعرفة ما هي جوائز جلوب سوكر 2025، وكل شيء عن المرشحين وتصنيفاتها وأكثر من ذلك.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 والقنوات الناقلة؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الأحد 28 ديسمبر 2024، وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 على الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر.

الحدثالموعدالقنوات الناقلةالمكان
 حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025  الأحد 28 ديسمبر 2024
17:00 مصر، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر دبي

الفائزون بجوائز جلوب سوكر 2025 وأفضل لاعب في العالم

الجائزةالفائز
أفضل لاعب في العام 
أفضل لاعبة في العالم 
أفضل نادي رجال في العام 
أفضل نادي نسائي في العام 
أفضل مدرب في العام 
أفضل لاعب شاب 
أفضل لاعب في الشرق الأوسط 
أفضل لاعب وسط 
أفضل مهاجم 
