بث مباشر: شاهد حفل جوائز الأفضل ذا بيست 2023 .. مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات توزيع جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2023 والمرشح لها ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينج هالاند

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الأفضل 2023، والتي تُقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مراسم الحفل في التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023 والمرشحون والقنوات الناقلة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المرشحون لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2023

اللاعب الجنسية الفريق ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان إرلينج هالاند النرويج مانشستر سيتي

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023:

اللاعبة الجنسية الفريق أيتانا بونماتي إسبانيا برشلونة جيني هيرموسو إسبانيا باتشوكا ليندا كايسيدو كولومبيا ريال مدريد

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2023:

فاز بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب رجال في عام 2023، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق الإنجليزي.

المدرب الجنسية الفريق بيب جوارديولا إسبانيا مانشستر سيتي سيموني إنزاجي إيطاليا إنتر لوتشيانو سباليتي إيطاليا نابولي

المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2023:

المدرب الجنسية الفريق سارينا ويجمان هولندا منتخب إنجلترا جوناثان خيرالديز إسبانيا برشلونة إيما هايس إنجلترا تشيلسي

المرشحون بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2023:

الحارس الجنسية الفريق إيدرسون البرازيل مانشستر سيتي تيبو كورتوا بلجيكا ريال مدريد ياسين بونو المغرب الهلال

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2023:

اللاعبة الجنسية الفريق ماري إيربس إنجلترا مانشستر يونايتد ماكنزي أرنولد أستراليا وست هام يونايتد كاتالينا كول إسبانيا برشلونة

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2023، وهم: مشجع لنادي كولون أتلتيكو، فران هيرندال، وميجيل أنخيل، مشجع لفريق ميلوناريوس.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023:

الهدف الهدف فيديو خوليو إنسيسو برايتون ضد مانشستر سيتي | 23 مايو 2023 هنا جيليرمي مادروجا نوفوريزونتينو ضد بوتافوغو | 27 يونيو 2023 هنا نونو سانتوس سبورتينج لشبونة ضد بوافيستا | 12 مارس 2023 هنا

ما هو فريق العام للسيدات من فيف برو؟

ما هو تشكيل العام من "FIFPro"؟