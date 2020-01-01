الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 0 × 0 إنبي
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52' خطييييييييرة أهلاوية بعرضية من الركنية تربك الدفاع وتعبر الكرة من أمام متولي بغرابة إلى ضربة مرمى.
51' معلول يرسل عرضية من اليسار تصطدم بقدم فوزي وتخرج للركنية.
49' ركنية من اليمين للأهلي ينفذها معلول بعرضية تعبر من على رأس أيمن أشرف إلى ضربة مرمى.
46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.
صور من مجريات الشوط الاول | في انتظار الهدف الأول 👊— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 9, 2020
🔥 #عدنا_لنفوز
🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/uRnpR6Kbxh
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