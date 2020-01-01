الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي

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الأهلي 0 × 0 إنبي

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52' خطييييييييرة أهلاوية بعرضية من الركنية تربك الدفاع وتعبر الكرة من أمام متولي بغرابة إلى ضربة مرمى.

51' معلول يرسل عرضية من اليسار تصطدم بقدم فوزي وتخرج للركنية.

49' ركنية من اليمين للأهلي ينفذها معلول بعرضية تعبر من على رأس أيمن أشرف إلى ضربة مرمى.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز.