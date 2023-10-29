"هتاف قذر" .. العنصرية تورط الهلال في كلاسيكو الأهلي

الأهلاويون ينتظرون عقوبات لجنة الانضباط ضد الهلال بعد هذه الهتافات

SHAHID

لا تزال تبعات كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي مستمرة رغم مرور يومين على انتهائه، لكن هذه المرة هناك اتهامات بالعنصرية ضد جماهير الراقي.

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الزعيم كان قد فاز بالكلاسيكو أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة "الرياض".

وبينما كانت المباراة مشتعلة داخل المستطيل الأخضر، كانت كذلك في المدرجات، لكن الأمر تخطى حدود الهتافات الرياضية والتلاسنات بين الجماهير، ليصل لحد "العنصرية"..

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أثناء المباراة، هتفت جماهير الهلال: "يالا يا ضفدع على المستنقع"، وهو الفيديو الذي انتشر بقوة خلال الساعات الماضية، ليخرج جمهور الأهلي مطالبًا لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة جمهور الأزرق.

أحدهم كتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا المراقب ما سمع هذه الهتافات فمعناته جايبين مراقب أصم، الله يعين نفهمك شوية أيها المسؤول، المقصود بالضفدع = جمهور الأهلي، المقصود بالمستنقع = مدينة جدة، اختبار حقيقي للجنة الانضباط ومدى قوتها وعدالتها، عبارة قذرة ظهرت من رابطة النادي الرسمية"، وأضاف آخر: "إدارة الأهلي جميع اللجان المسؤولة في دوري روشن لن تتحدث عما حصل للجماهير في الدرة ولن نقول من سمح للهلال بأربع مايكات والأهلي واحد ومن منع أعلام الأهلي، لكن هذه اللقطة فيها عنصرية وقذارة، مصطلحات قذرة + عنصرية + مدرج محتقن من 2016، القائل مدرج الهلال يوم الجمعة 27/10/2023م، بإمكاننا الرد بكلام أقبح من ذلك، لكن نحن متربين ومؤدبين وأبناء بلد واحد ننتظر الإنصاف".

يذكر أن هذا الكلاسيكو هو الأول الذي يجمع بين الفريقين منذ أكثر من عام، إذ كانت آخر مباراة بينهما في مارس 2022 ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز بها الهلال 4-2، بينما هبط الأهلي نهاية الموسم لدوري يلو للدرجة الأولى.

أما عن الموسم الجاري، فيتصدر الزعيم الترتيب – حتى الآن – برصيد 29 نقطة، ويحل الراقي خامسًا بـ22 نقطة.

SHAHID