كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود مفاوضات جديدة بين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونادي بايرن ميونخ في الوقت الحالي، كما يضع الفريق خطة بديلة بضم مهاجم ريال مدريد لتعويض اللاعب حال رحيله.

وكان نجم العملاق البافاري المخضرم قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية للانتقال إليها في الصيف القادم، لعل أبرزها نادي برشلونة الإسباني.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية فإن وكيل اللاعب يجري مقابلاته مع ممثلي بايرن ميونخ لمحاولة الوصول إلى حل مرضي للجميع.

ماذا عن مفاوضات ليفاندوفسكي مع البايرن؟

وفقًا لتقرير بيلد، فإنه جرى اللقاء بين وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، في مطعم في ميونيخ دون حضور المهاجم، مع حسن صالح حميدتش وأوليفر كان، كممثلين للنادي، لمدة ساعتين ونصف.

وعرض عليه بايرن التجديد بنفس الشروط كما كان من قبل وأبلغ ممثل البولندي أنه إذا لم يقبل ذلك، فلن يغادر إلا بعد عام من الآن، حتى وإن تلقى العروض في الفترة القادمة.

ماذا عن الانتقال لبرشلونة؟

المهاجم البولندي ينتهي عقده في يونيو 2023 وبرشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد معه، كما التقى المدير الرياضي للنادي، ماتيو أليماني، بزهافي في برشلونة لنقل هذا الاهتمام إليه واستكشاف القضية الاقتصادية لتقديم عرض يستفيد منه الطرفان.

فليفاندوفسكي هو الهدف الرئيسي لكيان برشلونة والمعلومات التي تلقاها المسؤولون في برشلونة هي أن البولندي يريد اللعب لبلوجرانا في الوقت الحالي.

كيف يعوض البايرن رحيل ليفاندوفسكي؟

بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الهدف الأول للعملاق البافاري هو مهاجم نادي أياكس الإيفواري سيباستيان هالر.

كما يناقش النادي أيضًا إمكانية ضم مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش، الذي سبق وأن أبدع في مسابقة الدوري الألماني لكن مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

اقرأ أيضًا..

دعارة مورينيو الفكرية وبكائيات كلوب.. أغرب تصريحات مدربي كرة القدم

رايولا ينفي خبر موته "قتلوني مرتين في 4 أشهر"

أين سيلعب؟ برشلونة يقرر ترك كامب نو!