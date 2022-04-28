رايولا ينفي خبر موته "قتلوني مرتين في 4 أشهر"

كما يثير الجدل في وكالة أعمال اللاعبين وانتقالاتهم، تبدو حتى مسألة حياته أو موته مثيرة للجدل أيضًا.

فقد نفى وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا خبر وفاته الذي ذاع في الساعات الأخيرة.

رايولا ينفي!

وكتب رايولا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحالة الصحية لأولئك الذين يسألون عنها، مللت من قتلي مرتين في 4 أشهر، والقدرة في كل مرة على الإنعاش".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

وكانت العديد من التقارير الصحفية حول العالم بما فيها التلفزيون الرسمي الإيطالي والعديد من الصحف الإيطالية الكبرى قد أشارت مساء اليوم إلى وفاة رايولا، الأمر الذي نفاه الإيطالي رغم أن حالته حرجة إذ يعاني من مشكلات قلبية مزمنة.

وبحسب مصادر "جول" في إيطاليا، فإن عائلة مينو رايولا تخطط لإصدار بين رسمي في أسرع وقت ممكن لحسم الجدل حول الحالة الصحية لوكيل الأعمال الأشهر في التاريخ.

.. وطبيبه مستاء!

أما طبيب رايولا، ألبيرتو زانجريلو، فقد كتب عبر تويتر غاضبًا: "أشعر بالغضب من تلك المكالمات الهاتفية، ومما يقوله الصحفيون المزيفون الذين يتكهنون بحياة رجل يقاتل حاليًا".

Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo.#Raiola — Alberto Zangrillo (@azangrillo) April 28, 2022

ويعتبر مينو رايولا أشهر وكيل أعمال لاعبين في التاريخ وارتبط اسمه بالعديد من النجوم الأفذاذ في تاريخ كرة القدم، وآخرهم إرلينج هالاند الذي كان رايولا يخطط لصفقة صيفية نارية من أجله وسط تنافس عمالقة أوروبا على الظفر بخدماته.

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