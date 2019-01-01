بايرن يجهز قميصاً خاصاً لتكريم روبن وريبيري

اللقاء الأخير في البوندسليجا لثنائية روبيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خصص بايرن ميونخ قميصاً خاصاً للثنائي فرانك ريبيري وأريين روبن سيرتديانه في مباراة الفريق الحاسمة أمام إينتراخت فرانكفورت بالبوندسليجا.

ويستضيف بايرن نظيره فرانكفورت مساء السبت في ختام الدوري الألماني، والفوز يضمن له لقب المسابقة بغض النظر عن نتيجة ملاحقه بوروسيا دورتموند.

وسيرتدي النجمان قميصاً تحمل أرقامه مشاهد من أبرز محطات الثنائي مع الفريق البافاري خلال الأعوام الماضية، إذ سيكون اللقاء الأخير لهما في الدوري مع بايرن.

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هل تتذكرون هدف ريفالدو أمام فالنسيا، اليوم يمر 18 عامًا على هذا الهدف.🔥🔥pic.twitter.com/S2iAU4D3Rx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

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وأعلن الثنائي الرحيل عن بايرن نهاية الموسم الجاري، ولكن لا يزال بإمكانها اللعب مرة أخيرة بقميص النادي عندما يواجه لايبزج في نهائي كأس ألمانيا لاحقاً هذا الشهر.

ويلعب ريبيري مع بايرن ميونخ منذ 2007، بينما التحق روبن بالفريق في 2009 وساهما معاً في هيمنة الفريق محلياً وتحقيقه لقب دوري الأبطال في 2013.