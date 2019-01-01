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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

روبن يكشف خياراته المستقبلية بعد بايرن ميونخ

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Getty Images
آرين روبن نجم فريق بايرن ميونخ يوضح في تصريحات صحفية خياراته المستقبلية في الموسم المقبل عقب الرحيل عن البافاري.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف النجم الهولندي أرين روبن لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني عن تلقيه للعديد من العروض في الفترة الماضية من أجل مستقبله في كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبن وأكد خلالها أنه يريد أن يستمر في اللعب بأعلى المستويات، وأن مستقبله لم يحسم بعد بشكل نهائي.

وقال روبن: “أنا اعتدت على اللعب في أفضل وأعلى المستويات دومًا، لا أعرف إذا ما كنت سأقدر على اللعب لفريق يلعب على المركز السابع أو الثامن".

وأضاف: "لدي في الوقت الحالي العديد من الخيارات بالنسبة لمستقبلي، البعض منها داخل أوروبا، والكثير منها خارج القارة".

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وأكمل: "لا أزال أريد أن ألعب كرة القدم، يمكنني اللعب لأربعة أو خمسة أعوام، لكن الإصابات لها رأي آخر، لا أريد أن أغيب خمسة أشهر جديدة بسبب الإصابة، أو أن أتغيب بشكل متكرر لفترات قصيرة".

جدير بالذكر أن الموسم الجاري هو الأخير لأرين روبن مع فريق بايرن ميونخ بحسب ما أعلن النادي واللاعب، وسيتم تنظيم مباراة وداعية له مع فرانك ريبيري.


 

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