بايرن ميونيخ يرفع عرضه لضم هودسون أودوي

محاولة رابعة من النادي الألماني للتعاقد مع جناح تشيلسي الشاب بالميركاتو الشتوي الحالي

قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني، عرضه الرابع من أجل التعاقد مع كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي.

المدرب نيكو كوفاتش يعتبر الجناح الشاب هو هدفه الأول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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أودوي لعب 11 مباراة فقط مع الفريق الأول لتشيلسي، وفرصته في بايرن تبدو أقوى في اللعب بانتظام.

بايرن سبق وأن تقدم بـ3 عروض لضم اللاعب كانت بـ13.5 مليون جنيه إسترليني، ثم 20 و30 خلال هذا الشهر.

مصادر "جول" أكدت تقدم البافاري بعرض جديد قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

ويطمح بايرن في استغلال موقف اللاعب بعدم تجديد عقده مع تشيلسي، والذي تبقى على نهايته 18 شهراً.

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ويأتي هذا العرض بعد تألق أودوي في مواجهة البلوز الأخيرة أمام نوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث صنع هدفي زميله ألفارو موراتا.

محاولات البافاري تصطدم أيضاً برغبة المدرب ماوريزيو ساري ببقاء أودوي، حيث سبق وأن نصحه بعدم الانتقال لألمانيا والاستمرار في انجلترا من أجل التطور.