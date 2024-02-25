"ليس هناك أي دافع".. لوف يرفض تدريب بايرن ميونخ!

حسم المدير الفني السابق للمنتخب الألماني يواخيم لوف موقفه من إمكانية تولي تدريب بايرن ميونخ، خلفا للمدير الفني الحالي توماس توخيل، الذي أعلن النادي رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال لوف، في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية: "البايرن غير مهتم بشخصي كمدرب، وأنا ليس لدي اهتمام ببايرن ميونخ".

وأضاف صاحب الـ64 عامًا: "لقد عملت مدربًا لفترة طويلة هنا في ألمانيا مع المنتخب الوطني، وكنت أقول دائما إن شغل منصب هنا غير وارد بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "لقد سافرت في أنحاء هذه الجمهورية على مدار 17 عامًا، وزرت كل الملاعب الممكنة، كما أنني أعرف الأندية بشكل جيد جدًا، ومن ثم فليس هناك أي دافع بالنسبة لي".

وتوج لوف مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، قبل أن ينهي مسيرته كمدرب للمانشافت بعد عدة إخفاقات انتهت بالخروج من دور الـ16 ببطولة الأمم الأوروبية عام 2021، ليبقى بعدها دون عمل حتى الآن.