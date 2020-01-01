بايرن ميونخ يكتسح هيرتا برلين ويخطف وصافة البوندسليجا

نتيجة كبيرة..

افتتح بايرن ميونخ مبارياته في الدور الثاني من الدوري الألماني بانتصار كاسح على هيرتا برلين برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

ويُعاني العملاق البافاري من شبح الإصابات في الآونة الأخيرة، حيث يفتقد إلى أغلب نجومه مثل سيرجي جنابري ولوكاس هيرناندنيز وكينجلسي كومان وغيرهم، لكن هذا لم يؤثر بالسلب على كتيبة هانزي فليك.

هيرتا برلين هو واحد من أفضل الفرق الواعدة في البوندسليجا حاليًا بالأخص بعد وصول يورجن كلينسمان إلى القيادة الفنية لهم، إلا أن الأداء الذي ظهروا به اليوم لم يكن على المستوى المأمول أو المتوقع على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الشوط الأول اتسم بالندية بين الطرفين وتبادل الاستحواذ وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلا أن بايرن استفاق وهيّمن على مجريات الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل بوضوح.

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توماس مولر كان هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 60، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفًا آخر ويلغيه الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو، لكن ليفا عاد من جديد وأحرز الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ثم وضع تياجو ألكنتارا هدفًا أكثر من رائع في الدقيقة 76 بتسديدة مثالية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم إيفان بيريسيتش الرباعية برأسية مميزة في الدقيقة 82.

الانتصار كان هامًا للغاية بالنسبة للبايرن لا سيما وبعد هزيمة بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني من شالكه، ليخطف البافاري الوصافة بالوصول إلى النقطة رقم 36 ويُبقي على فارق الأربع نقاط مع لايبزيج المتصدر.