ساني يفسخ عقده مع ديفيد بيكهام

ساني يتعافى من الإصابة بالوقت الراهن

أوضحت تقارير في ألمانيا أن ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، قد فسخ عقده مع وكيل أعماله النجم السابق ديفيد بيكهام، ليزيد التكهنات حول مستقبله.

وتتولى شركة مملوكة للنجم الإنجليزي إدارة أعمال عديد اللاعبين، ومن ضمنهم اللاعب الألماني لمانشستر سيتي، وذلك في أحد الأنشطة التي يمارسها بيكهام حالياً.

وقالت "بيلد" إن ساني فسخ عقده مع شركة بيكهام، وستتولى مجموعة "LIAN Sports" المملوكة للوكيل الشهير فالي رمضاني إدارة أعماله مستقبلاً.

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع لاعب أياكس الشاب

وأوضح التقرير أن تغيير الوكيل قد يكون مؤشراً حول إمكانية انتقال لاعب شالكه السابق إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل، بعد فشل الصفقة قبل بداية الموسم الجاري.

ولم يخف مسؤولو البافاري متابعتهم لساني، وتحدث حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، وكارل هانز رومينيجه، مدير الإدارة، في أكثر من مناسبة عن إمكانية ضم اللاعب.

جوارديولا: لن أرحل عن السيتي

ويتعافى ساني حالياً من الإصابة التي تعرض لها بمباراة الدرع الخيرية في انطلاق الموسم الجاري، وكشف مدربه بيب جوارديولا أنه سيشارك بالتدريبات الجماعية الأسبوع القادم.