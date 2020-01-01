بايرن ميونخ يفكر في التعاقد مع لاعب يوفنتوس

بايرن يحاول تنشيط الفريق قبل الدخول في مراحل الحسم

قال هانز فليك مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه لا يزال يفكر في ضم مزيد من اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

بايرن ميونخ نجح في ضم الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا قادماً من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في أول صفقاته الشتوية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة شالكة في الدوري الألماني: "ضم إيمري تشان من يوفنتوس؟ لما لا كل شيء وارد لا زال لدينا 5 أيام على نهاية الانتقالات".

وتابع: "هو ولاعب جيد للغاية لديه مقومات القائد ويستطيع أن يحل الكثير من المشاكل في وسط الملعب وسبق له اللعب في بايرن عندما كان صغيراً، لذلك من الممكن أن يكون حلاً أمامنا".

وأردف: "أعلم أن بروسيا دورتموند يريدون التعاقد معه لكن إذا أردنا أن نضمه فأننا سنقاتل للحصول عليه".

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وحسب التقارير فأن اللاعب الألماني البالغ من العمر 26 عاماً غير راض عن ما يعيشه مع يوفنتوس ويسعى للرحيل للحصول على فرصة للعب مع فريق قبل يورو 2020.

ويعتبر فريق بروسيا دورتموند هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب مقابل 25 مليون يورو سيتم دفعهم إلى يوفنتوس.

وكان بروسيا دورتموند قد نجح في بداية سوق الانتقالات الشتوية من ضم اللاعب النرويجي إرلينج هالاند قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي، وشارك مع الفريق في 59 دقيقة على مباراتين وسجل فيهم 5 أهداف.