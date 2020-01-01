محدث - أخبار سوق الانتقالات الشتوية 2020 في الدوريات الأوروبية

ميدلسبره يسعى خلف لاعب مانشستر سيتي المُعار
بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بالرياضة أن مانشستر سيتي يسعى لإعادة باتريك روبرتس قبل إنتهاء فترة إعارته مع نورويتش سيتي ، حيث يتطلع لبيع اللاعب إلى ميدلزبره الذي يهتم بخدمات اللاعب.
حيث صرح جوناثان وودجيت مدرب البورو واصفاً روبرتس باللاعب الجيد والموهوب للغاية" وأضاف في حديثه عن اللاعب للصحف "دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا ضم اللاعب، لم يتم الاتفاق بعد ولكن إذا حدث فالجميع سيعلم بالطبع، فهو لاعب يعجبني وأريده بالفريق".
تشيلسي يحدد ميزانية لامبارد في سوق الانتقالات الشتوية
البلوز وضعوا ميزانية تقدر بحوالي 150 مليون جنيه استرليني
بحسب ما أفادت به صحيفة "إكسبريس سبورت" أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يملك 150 مليون جنيه استرليني تحت تصرفه لينفقها في الانتقالات الشتوية بحسب احتياجاته لتدعيم الفريق.
تم رفع حظر الانتقالات عن البلوز، كما تم ربط اللاعب ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بالانتقال واللعب تحت قيادة لامبارد.
سولشار يؤكد دخول اليونايتد للميركاتو بقوة
أكد أوله جونار سولشار إلى أن مانشستر يونايتد سيجري تعاقدات هامة في سوق الانتقالات الشتوي، حيث قال أن الإدارة تنظر في صفقة أو اثنين من الصفقات القوية.
وأضاف قائلاً "يمكنك أن ترى بمجرد النظر للفريق أنه يحتاج بالفعل للتدعيم، وبالفعل هناك صفقات محتملة ستكون هامة وجيدة.
كولوسيفسكي يجري الكشف الطبي في يوفنتوس
يجري ديان كولوسيفسكي لاعب أتالانتا الفحوصات الطبية الأخيرة قبل انتقاله إلى يوفنتوس .
وأفادت التقارير الصحفية أن البيانكونيري سيدفع 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الذي كان مُعاراً لفريق بارما .
وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع عودته للفريق المُعار إليه إلا أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً يجري الفحوصات الطبية في السيدة العجوز من أجل الانتقال لبطل الدوري الإيطالي.
صراع بين قطبي ميلانو على ماتيتش
بحسب ما أفادت به بعض التقارير الرياضية الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان و الإنتر يتنافسان للحصول على خدمات نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد .
اعترف الصربي الدولي بأنه قد يكون في طريقه للانتقال في الانتقالات الشتوية، مع استعداد قطبي مدينة ميلان لإغراء اللاعب.
بواتينج قلق على مستقبله في بايرن ميونخ
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "TZ" أن جيروم بواتينج لم يفهم بعد ما الذي يخبئه له المستقبل في بايرن ميونخ .
تم ربط اللاعب بالانتقال في الفترة السابقة، حيث قيل أن أرسنال كان من بين المهتمين بضمه مع موافقة بطل ألمانيا للتخلي عنه، لكنه عاد ليشارك في تدريبات البافاري بالعطلة الشتوية.
تشيلسي والسيتي يطاردان مدافع ليستر
بحسب ما أفادت به صحيفة "iNews" فإن مانشستر سيتي و تشيلسي يطاردان بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي .
ليس لدى الثعالب أي خطط للتخلي عن اللاعب، ولكن قد يتم إغرائهم من خلال عرض بقيمة 70 مليون جنيه استرليني.
شارك تشيلويل في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستطاع أن يسجل هدفاً وحيداً.
بن عرفة ضمن اهتمامات ليون
مورينيو يستعد للميركاتو في حال مغادرة نجومه
كريستيان إيريكسن على رأس قائمة المرشحين للمغادرة
أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لا يحتاج للكثير من التدعيمات في سوق الانتقالات الشتوي، ولكن قد يضطر إذا غادر أحد اللاعبين الفريق.
يُعد كريستيان إريكسن واحداً من أكبر المخاوف التي تحيط بالفريق إذا غادر في يناير، حيث يبدو أن الدنماركي يسعى بالفعل لمغادرة لندن بعد 6 سنوات ونصف مع السبيرز.
فيكتور وانياما أيضاً الذي لعب لتسع دقائق فقط منذ رحيل ماوريسيو بوتشتينو هو أحد اللاعبين المتوقع رحيلهم، حيث يُشاع أن نادي وست هام مهتم بالاعب.
دراكسلر يرغب في الانتقال من باريس سان جيرمان
أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن جيرمان جوليان دراكسلر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان سيغادر النادي خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب الألماني يائس ويحتاج لتحدي جديد في مكان آخر، ويُعد ليفربول ، أرسنال و إشبيلية أكثر المهتمين بخدماته.
لم يظهر دريكسلر سوى في 6 مباريات فقط مع البطل الباريسي هذا الموسم من الدوري الفرنسي 2019-20.
ليفربول يسعى لتعزيز الدفاع
بحسب ما أفادت به صحيفة "Eldesmaque" فإن ليفربول مهتم بخدمات دييجو كارلوس مدافع إشبيلية .
يريد الريدز ضم المدافع البرازيلي في نهاية الموسم، حيث يبلغ الشرط الجزائي لانتقال اللاعب حالياً مليون جنيه استرليني.
ريال مدريد كان أيضًا مهتم بخدمات كارلوس الذي شارك في 18 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.
توتنهام يبحث على بديل لأورييه
وفقًا لما نشرته صحيفة "أتلتيك" أنه سيتعين على توتنهام توفير 45 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع ماكس أرونز ظهير أيمن نورويتش سيتي في سوق الانتقالات الشتوي.
يتطلع السبيرز إلى ضم اللاعب البالغ من العم 19 عاماً، ليكون بديلاً للظهير الأيمن سيرجي أورييه، حيث من المقرر أن يترك كايل ووكر بيترز الفريق على سبيل الإعارة.
جذب آرونز الأنظار خلال 18 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع فريق نورويتش ، مما أدى إلى وصوله إلى تشكيلة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.