بايرن ميونخ يفكر في ضم ساني من مانشستر سيتي

نادي بايرن ميونخ الألماني يفكر في ضم اللاعب ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي عقب تكرار مشاكله هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات اللاعب ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن إدارة النادي الألماني تقيم الموقف في الوقت الحالي لتتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ساني.

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وتعتبر إدارة النادي الألماني أن ساني سيكون بديلًا رائعًا للفرنسي فرانك ريبيري الذي رحل مؤخرًا عن صفوف النادي البافاري، كذلك لآرين روبن.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تخرج فيها أنباء عن إمكانية رحيل ساني من مانشستر سيتي حيث ذكرت "توتو سبورت" أن يوفنتوس مهتم باللاعب في أبريل الماضي، قبل أن ينفي جوارديولا إمكانية التفريط فيه.

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وذكرت صحيفة "كيكر" أن واحدًا من أهم أسباب اهتمام بايرن ميونخ بالصفقة هو وجود رغبة من المدرب الإسباني بيب جوارديولا في رحيل اللاعب عن صفوف فريقه مانشستر سيتي، مما سيجعل من القيمة المادية لها مناسبة بشكل أكبر لبايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن دور ليروي ساني مع مانشستر سيتي كان قد تقلص بشكل واضح هذا الموسم عكس ما كان عليه الأمر قبل عام من الآن.