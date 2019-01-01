جماهير بايرن ميونخ تساند كوفاتش وتهاجم رومينيجه

البافاري تُوج بلقب البوندسليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت جماهير بايرن ميونخ بمساندة مدرب الفريق نيكو كوفاتش في أعقاب التقارير التي صدرت عن أن إدارة النادي قررت إقالة المدرب الكرواتي نهاية الموسم.

وعلم "جول" أن بايرن سيقيل كوفاتش بغض النظر عن فوزه بلقبي الدوري والكأس، وذلك بسبب عدم اقتناع الثنائي كارل هانز رومينيجه، المدير العام للنادي، والرئيس أولي هونيس بإمكانياته.

وشهدت مباراة بايرن مساء السبت أمام إينتراخت فرانكفورت هتافات متكررة لجماهير البافاري لاسم المدرب الكرواتي، وحيته بعد نهاية المباراة.

دوري جديد يُضاف إلى سجلات جيمس رودريجيز 🇨🇴✌🏆 pic.twitter.com/4Y4WsctiE0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وفي المقابل، وجهت الجماهير رسالة غير مباشرة لرومينيجه عبر لافتة قالت: "الجميع في بايرن يجب أن يؤدي عمله، ألقاب أو اسماء"، في إشارة لتصريحات سابقة انتقد بها المدير العام كوفاتش.

وتُوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا بعد انتصاره الكبير على فرانكفورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل واحد ضمن الجولة الأخيرة.

ويملك البافاري فرصة تحقيق الثنائية عندما يلعب مع لايبزج في نهائي كأس ألمانيا بالخامس والعشرين من مايو الجاري.