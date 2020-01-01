بايرن ميونخ يعود للتدريبات بالرغم من فيروس كورونا

نادي بايرن ميونخ يعود للتدريبات استعدادًا لعودة الموسم الكروي من جديد بالرغم من تفشي فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ قد قرر أن يعود للتدريبات من جديد في مركز التدريب الخاص بهم رغم تفشي فيروس كورونا المميت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" والتي أكدت أن التدريبات ستعود بشكل طبيعي لكن بعدد أقل من التجمعات حيث سيتم تقسيم اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن نجوم بايرن ميونخ سيخوضوا التدريبات في مجموعات من أربعة أو خمسة لاعبين في كل مرة.

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وأكدت الصحيفة أن هانسي فليك المدير الفني للفريق يسعى لإعادتهم للتدريبات في الأساس من أجل التأكد من حالتهم البدنية والفنية وتحسينها.

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وكان بايرن ميونخ قد مدد تعاقد المدير الفني هانسي فليك حتى نهاية موسم 2022-2023 بعدما قدم الفريق مستويات طيبة تحت قيادته.

وأصدرت الحكومة الألمانية حزمة من القرارات الوقائية قبل أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المميت وتنتهي تلك الإجراءات رسميًا في الـ 19 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني متوقف رسميًا حتى الـ 30 من أبريل الجاري، لكنه على الأرجح سيتم تأجيل عودته من جديد لعدم تحسن الأوضاع الصحيفة في أوروبا بعد.